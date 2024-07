Fim do sonho? Falta de apoio financeiro impede atletas de seguirem carreira

O cenário confronta a esperança de 42% que diziam ter o sonho de se tornarem atletas - Foto: Pixabay

Seguir na carreira esportiva ainda é um grande empecilho para a maioria dos brasileiros, e a falta de apoio financeiro está entre as principais razões para que o sonho de se tornar atleta no Brasil não tenha sido realizado em algum momento na vida dessas pessoas.

Segundo levantamento “Esporte para todos? O impacto do dinheiro na formação de atletas no Brasil” realizado pela Serasa e pelo Opinion Box, ao menos 77% dos entrevistados disseram que a dificuldade de se conseguir apoio financeiro impede de seguir carreira no Brasil. Para reforçar esse cenário, 74% disseram que os valores para custear a prática de esporte são altos. Ao menos 2.016 pessoas foram entrevistadas, sendo 48% homens e 52% mulheres.

O cenário também confronta a esperança de 42% dos entrevistados que diziam ter o sonho de se tornarem atletas profissionais quando crianças e adolescentes. Desse total, apenas 10% das pessoas conseguiram concretizar esse objetivo e apenas 20% conseguem se manter na profissão.

A desigualdade econômica fica ainda mais escancarada quando quase metade dos brasileiros (46%) que mantinham vivo o desejo de se tornar atleta profissional no Brasil estão incluídos na faixa da baixa renda. A manutenção desse sonho para essas pessoas, entretanto, é o que mais custa.



Gastos com roupas, materiais esportivos, transporte/deslocamento e mensalidade consomem até 10% da renda familiar mensal. Uma realidade quase inalcançável para quem também precisa suprir as demandas de outras contas do dia a dia.

“O esporte, muitas vezes, é associado a um sonho e a transformação da vida financeira entre pessoas em situação mais vulnerável financeiramente. Pode ser uma fonte de garantir novas oportunidades não só para quem pratica, mas para toda a sua família”, explica Patrícia Camillo, gerente da Serasa.

O futebol sempre esteve presente nos bairros populares | Foto: Felipe Iruatã / Ag. A TARDE / 07.04.2019

O resultado? Uma acentuada discrepância no cenário esportista brasileiro. Dos que sonhavam, apenas 2% brasileiros entrevistados conseguiram alcançar o tão sonhado pódio de atleta no Brasil. Isso representa 1 em cada 10 brasileiros.

A virada de chave portanto está onde mora a maior dificuldade. Cerca de 42% dos brasileiros entrevistados dizem que uma bolsa para atletas poderia mudar essa realidade de desigualdade. Há também quem precisa conciliar a rotina com o sonho. Neste caso, 48% acreditam que é preciso ter um tempo para se dedicar exclusivamente aos treinos para que o sonho se torne alcançável.