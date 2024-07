VLT de Salvador terá velocidade máxima de 50 km/h; saiba detalhes

VLT deverá chegar a Piatã, na orla marítima - Foto: Divulgação | GOVBA

O VLT de Salvador, modal que será implantado nos próximos anos ligando o Subúrbio Ferroviário à orla de Piatã, terá uma velocidade média menor do que a do metrô que já circula na cidade. De acordo com estudos contratados pelo governo de Jerônimo Rodrigues (PT), os trens do futuro sistema de transporte soteropolitano poderão chegar, em um cenário conservador, a 50 km/h.

Conforme estudos de demanda, em trechos de alta segregação e com passagens em nível, os trens do VLT de Salvador devem variar a velocidade entre 22 km/h e 50 km/h.

Já nos trechos de segregação baixa e muitas interferências no trajeto do sistema, a velocidade deve cair, variando entre 16 km/h e 40 km/h.

Com isso, os estudos apontam que a velocidade média do VLT de Salvador no trajeto entre a Estação da Calçada e a parada da Orla, no bairro de Piatã, deverá ter uma velocidade média variando entre 21,3 km/h, no cenário mais conservador, e 26 km/h, no cenário mais otimista.

A título de comparação, a velocidade do VLT de Salvador deverá ficar abaixo da já apresentada no Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL), no qual os trens do metrô circulam em uma velocidade média de 40 km/h, atingindo por alguns momentos até 80 km/h.

Apesar da velocidade menor em relação ao metrô, a chegada do VLT em Salvador deve encurtar a duração de uma viagem entre a Calçada e a Orla de Piatã, com uma pessoa podendo atravessar esses 34,67 km em 1h37, no cenário conservador, ou até em 1h19, no cenário mais otimista.

Passageiros

Ainda segundo o estudo, o VLT de Salvador possui uma demanda estimada de 75.706 passageiros por dia já para o ano de 2025 no cenário conservador; de 91.338 no intermediário; e de 103.975 no mais otimista.

Para 2050, a previsão é de que a demanda de passageiros diários no novo modal de transporte possa chegar a 116.690 pessoas.

