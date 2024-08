Anitta cita desejo de rotina: 'Esperar meu marido voltar do trabalho'

A cantora Anitta - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Anitta surpreendeu a todos ao publicar no X (antigo Twitter) nesta segunda-feira, 19, uma lista de desejos para uma rotina mais tranquila. Ela citou a vontade de afazeres mais simples, como ir para academia, fazer o cabelo, almoçar no shopping, fazer compras. Em seguida, afirmou querer esperar um suposto marido voltar para casa do trabalho.

Leia Mais:

>> Filho de Will Smith trai namorada e fotos picantes viralizam na web

>> Quem é a mulher que viveu trisal com Anitta e Pedro Scooby?

Dois minutos depois, Anitta complementou o post afirmando que não queria ter essa vida sempre, somente por uma semana. “Uma semana disso, só pra cansar, e já voltava pra vida de patroa”.

"Hoje acordei com uma vontade que minha rotina fosse : tomar café, ir pra academia, fazer meu cabelo, almoçar no shopping com uma amiga q veio visitar a cidade, trocar umas compras, ir no dentista, voltar pra casa, esperar meu marido voltar do trabalho, jantar com ele e deitar", publicou.