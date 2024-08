Filho de Will Smith trai namorada e fotos picantes viralizam na web

Jaden Smith e Sab Zada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O filho do meio do ator Will Smith, Jaden Smith, protagonizou um momento picante em Ibiza ao ser flagrado por paparazzis traindo a namorada, Sab Zada, em um iate.

As fotos do momento rodaram a imprensa internacional. A modelo e atual namorada do rapper se pronunciou pedindo 'mais gentileza' dos internautas.

"Essa é uma situação horrível e decepcionante, mas se todos pudessem tentar ser um pouco mais gentis, essas são todas pessoas reais com sentimentos reais", postou no X, antigo Twitter.

Veja as fotos da traição: