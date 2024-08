Eliana confessa que já chorou ao se masturbar: “Nossa, que delícia”

Eliana é casada com Adriano Ricco desde 2017 - Foto: Reprodução | Redes sociais

A apresentadora Eliana, de 51 anos e casada com Adriano Ricco desde 2017, surpreendeu os telespectadores ao falar sobre sua vida sexual. Em sua estreia no programa "Saia Justa", do GNT, afiliado da TV Globo, Eliana revelou que já chorou durante um orgasmo.

“Já chorei! Nossa, que delícia. Acontece, acontece. É um negócio muito forte”, disse ela durante sua estreia no ‘Saia Justa’. Eliana ainda confessou que é possível atingir o ápice do prazer sozinha, sem a ajuda do parceiro ou parceira.

“Você também pode chegar nessa emoção sozinha. Ou seja, se você tá sem tempo, se o marido não tá por perto, se não tá namorando, tá sozinha... Se conheça, se curta, se toca e vai ser feliz”, aconselhou a loira.

