Davi é elogiado após parceria com empresa baiana; entenda

Internautas elogiaram a parceria e desejaram coisas boas para Davi - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O campeão do Big Brother Brasil (BBB), Davi Brito, tem recebido bastantes elogios por parte de seguidores nas redes sociais. O motivo seria a nova parceria com a empresa baiana 'Ambos Marcam', mesma que trabalha com o influenciador Cristian Bell, que ficará responsável por gerir a carreira do ex-BBB.

A empresa fez uma postagem no Instagram, onde aparece o ex-motorista por aplicativo e prometeu: “Uma nova fase vem aí, podem aguardar novidades”.

Nos comentários, internautas elogiaram a parceria e desejaram coisas boas para o Davi Brito. “Voaaaa, campeão”, escreveu uma. "Nada me faz mais feliz do que ver você sorrir, Davi.", apontou outra. “Acertou na escolha. Time de milhões”, disse uma terceira.

O influenciador digital Tony Fofoqueiro também comentou sobre nova parceria e destacou as mudanças já percebidas no perfil do baiano.