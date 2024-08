Cristian Bell se revolta após contratação de Davi Brito na sua agência

Empresário negro que agencia outros artistas e baianos em sua empresa - Foto: Reprodução | Redes sociais

Sem um dia de paz, a contratação do campeão do BBB Davi Brito pela agência "Ambos Marcam" também está dando o que falar. Nas redes sociais, influenciadores baianos se posicionaram contra a revista Contigo! após a revista menosprezar a agência baiana, chamando-a de "nanica" em uma publicação realizada nesta quarta-feira, 15, no Instagram.

Vale lembrar que a agência é do humorista baiano Cristian Bell, que ficou nada satisfeito com a publicação da revista que zombou da contratação de Davi. "Dispensado pela Globo, sem chegar a um acordo com a NonStop, de Kaká Diniz, e também sem querer a ajuda ‘profissional’ de sua irmã, Davi Brito decidiu fechar contrato com uma agência pequena da Bahia, chamada "Ambos Marcam”, disseram na legenda.



Cristian, que não é de brincadeira, não deixou por menos e decidiu comunicar sua insatisfação com a atitude dos jornalistas responsáveis pela matéria. “Ridículos”, disparou o influenciador.

“O racismo escancarado, kkkk”, comentou o baiano, empresário negro que agencia outros artistas e baianos em sua empresa, sempre ressaltando sua identidade racial.

Bell, compartilhou a publicação em seu Instagram, mostrando aos seus seguidores o que ocorreu. "Nanica? Que isso hein Contigo? Só porque vocês não conhecem podem ofender dessa forma? Podemos não ser expressivas em tamanho, mas o nosso propósito é enorme", manifestou.

"Foram várias vidas mudadas, de pessoas que vieram da periferia e hoje fazem marcas nacionais! Muito triste com essa expressão! Ridículos", desabafou Cristian Bell.

Até o momento, a Contigo! não se pronunciou sobre a publicação, nem mesmo apagou a matéria.