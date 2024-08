Modelo grava vídeo sexual no túmulo do pai: "Curar ferida"

Vídeo foi gravado no domingo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma criadora de conteúdo adulto chamada Ava Louise chocou os seguidores e internautas ao fazer sexo no túmulo próprio pai, no último domingo (11). Ela ainda gravou e divulgou as cenas na sua conta do OnlyFans, plataforma de vídeos adultos. Nas redes sociais, a modelo havia feito mistério sobre o assunto.

“Vocês não vão acreditar no vídeo que fiz no túmulo do meu pai”, afirmou Ava. Apesar da repercussão negativa sobre o assunto, a modelo não demonstrou estar arrependida pelo conteúdo feito.

“Achei muito catártico. Ser órfão de pai me levou ao meu trabalho, então pensei que a ironia seria fazer essa bela obra de arte”, declarou ela em entrevista ao Daily Star.

Para a modelo, a gravação do vídeo se tornou uma forma de curar a ferida que tinha. "Sinto que o que criei realmente conversa com o trauma que as mulheres sentem coletivamente com o abandono da figura masculina e paterna. As ações que tomamos são para curar essa ferida", pontuou.

Nos comentários do post realizado por Ava, os internautas não perdoaram. "As pessoas estão desesperadas [para aparecer], mas isso é simplesmente vergonhoso", afirmou um internauta. "Isso é simplesmente desrespeitoso", disparou mais um.