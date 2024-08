Ex-pastora é eleita a influencer mais polêmica: "Me descobri devassa"

Ana Akiva ganhou título após deixar igreja - Foto: Divulgação

Ana Akiva, ex-pastora que ficou conhecida Brasil após deixar a igreja para investir em conteúdo +18, conquistou um título especial nesta semana. A ex-religiosa do interior de São Paulo conquistou o prêmio de “Influencer +18 – Polêmica do Ano” na primeira edição do prêmio “Estrelas do Ano”, conquistando 48 mil votos.

Leia Mais:

>>> Viúva de Pelé deixa mansão que herdou do ex-jogador; entenda o motivo

>>> Ana Hickmann ignora climão com a Record e define futuro com Edu Guedes

>>> Nova fase! Musa do OnlyFans recebe chance em clube de futebol

A criadora de conteúdo, antes de se converter à religião, participou do Miss Bumbum Brasil e desfilou no Carnaval de São Paulo Ana Akiva destacou que pediu o divórcio do marido pastor após descobrir “coisas nos bastidores sujos da igreja”.

Em seguida, rapidamente ela ganhou fama nas plataformas adultas. Pouco tempo após sua estreia no OnlyFans e na Privacy, Ana foi convidada por uma produtora nos Estados Unidos para gravar um filme pornô e faturou R$ 390 mil. “Topei pelo dinheiro”, disse ela, na época.

“Teve gente que me falou que ia para a igreja porque tinha tesão e queria me ver. Outros se abriram sobre as fantasias eróticas que tinham comigo na época. Achei inacreditável”, contou Ana, que completou: “No fundo, me descobri devassa. Gosto de provocar, de me exibir e de ser desejada. Então estou curtindo tudo isso”.

A cerimônia de entrega dos troféus acontecerá no dia 24 de agosto, na cidade de São Paulo, com transmissão ao vivo pela internet.