Viúva de Pelé deixa mansão que herdou do ex-jogador; entenda o motivo

Márcia e Pelé durante a cerimônia de casamento em 2016 - Foto: Tatiana Aguena | Divulgação

Márcia Aoki, viúva de Pelé, decidiu deixar a mansão herdada no Guarujá, litoral de São Paulo, onde o casal morou por muitos anos. A decisão foi tomada na última sexta, 9. O casamento com o rei do futebol aconteceu em 2016 e permaneceram juntos até 2022, quando Pelé faleceu em decorrência de um câncer no cólon.

Segundo o G1, Márcia tomou a decisão por 'se sentir solitária' e pelo alto investimento da manutenção da casa, escolhendo morar em um apartamento.

Leia mais:

>>> "Vocês são malucos", diz Endrick sobre comparação com Pelé

>>> Presidente Lula anuncia 19 de novembro como 'Dia do Rei Pelé'

>>> Mãe de Pelé morre aos 101 anos em São Paulo

O advogado Augusto Miglioli informou que a mudança não teria qualquer relação com nenhum membro da família.“Márcia está viúva e sozinha. Ela ainda está reclusa em respeito ao luto, e a casa tem uma manutenção muito cara. Ela se sentia muito solitária ali. Imagina, era gente do mundo todo. Uma casa enorme, de andares, com elevador, é uma casa gigantesca”, declarou.

O profissional confirmou, ainda, que a mansão continua sendo de Márcia, já que Pelé deixou o imóvel para ela em testamento. A família ainda aguarda a finalização do processo judicial do inventário.

Antes de Márcia, Pelé foi casado duas vezes: com Rosimeri Cholbi e com Assíria Nascimento.