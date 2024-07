Mãe de Pelé morre aos 101 anos em São Paulo

Dona Celeste e seu filho, Pelé - Foto: Divulgação | Santos FC

Celeste Arantes do Nascimento, mãe do rei do futebol, morreu nesta sexta-feira, 21, aos 101 anos. Ela estava hospitalizada há oito dias em Santos. Sua morte foi confirmada pelo biógrafo de Pelé, Silvestre Gorgulho e a causa não foi divulgada. A informação foi publicada pelo Correio Braziliense.

Natural da cidade de Três Corações, em Minas Gerais, Dona Celeste se casou com João Ramos do Nascimento, aos 14 anos. Aos 18, ela deu a luz à Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé.

Em suas redes sociais, o Santos lamentou o falecimento e decretou luto oficial de três dias. “Foram 101 anos de uma história de vida inspiradora. De uma mulher negra que enfrentou as infinitas adversidades da vida pelo bem de sua família. Descanse em paz, Rainha. O carinho, a admiração e a gratidão da nação santista são para sempre”, publicou o clube em nota.