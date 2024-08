Nova fase! Musa do OnlyFans recebe chance em clube de futebol

Madelene Wright voltou ao futebol - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Madelene Wright, de 25 anos, anunciou uma decisão em sua carreira. A musa do OnlyFans colocou um ponto final nos rumores de que largaria o futebol e fechou um acordo com o Chesham United, da Inglaterra.

A famosa havia dado uma pausa de três anos na carreira do futebol e estava fazendo sucesso em plataforma de conteúdo adulto.

"Depois de uma pausa no futebol, dou um grande passo de voltar a jogar em uma liga competitiva e ter subido mais três níveis. Sinto-me grata pela oportunidade e ainda mais entusiasmada com o futuro", declarou Wirght, em comunicado enviado pelo time.

O Chesham United fechou acordo com o time, que atua pela quarta divisão do futebol feminino do Reino Unido, nos últimos dias. O campeonato é feito para mulheres a partir dos cinco anos em seus SSE Wildcats.



A musa do OnlyFans se afastou do futebol por três anos e fez sucesso na plataforma. Como produtora de conteúdos, Wright soma mais de 300 mil seguidores no Instagram. Por causa do sucesso, rumores apontavam que a atleta poderia abandonar o esporte definitivamente.

Em 2020, ela foi demitida do Charlton por comportamento antiprofissional, em 2020, após ter sido flagrada bebendo champanhe enquanto dirigia seu Range Rover.

