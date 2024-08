Alysha Newman: Saiba quem é a musa do Onlyfans e medalhista olímpica

Alysha Newman, atleta do Canadá e medalhista olímpica - Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP

Medalhista de bronze no salto com vara dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a canadense Alysha Newman, além das habilidades no atletismo, chamou atenção pela beleza. Durante a competição, a atleta ganhou inúmeros seguidores nas redes sociais, também gerando curiosidade sobre a sua carreira, que iniciou muito distante da atual profissão.

A caminhada da canadense no esporte começou através da ginástica, mas logo seguiu para o atletismo após uma lesão. Na modalidade, quebrou recordes no salto com vara e se tornou a primeira garota a ultrapassar os 4m ainda no ensino médio.

Em 2014, já vista como uma joia da modalidade, Alysha conquistou a medalha de bronze nos Jogos da Commonwealth. Quatro anos depois, foi ouro em Gold Coast, quebrando o recorde da competição. Entretanto, a boa fase foi interrompida por uma lesão, que a tirou das pistas. No ano seguinte, quando retornou, voltou a encher os olhos do público e quebrou novamente o próprio recorde, atingindo 4,77 m em um evento na Alemanha.



Alysha Newman durante competição | Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP

Em Olimpíadas, Newman fez a sua primeira participação nos Jogos do Rio-2016, quando não fez uma campanha tão positiva. Na edição seguinte, em Tóquio, seguiu com a campanha abaixo, não conseguindo avançar às finais. Em Paris, no entanto, fez o melhor desempenho de uma canadense na competição, ficando entre as três melhores.



Além do trabalho como atleta, Alysha também faz sucesso no onlyfans, tendo uma conta com mais de 60 mil curtidas, cobrando cerca de R$100,00 por assinaturas. Sobre a iniciativa para a criação do conteúdo, a medalhista disse que já era sexualizada e resolveu tirar proveito da situação.