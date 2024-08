'Ubaitaba, presente!' Isaquias posa com medalha representando a Bahia

Isaquias com medalha olímpica - Foto: Alexandre Loureiro/COB

O baiano Isaquias Queiroz conquistou mais um pódio em seu extenso currículo na manhã desta sexta-feira, 9. Na canoagem velocidade, categoria C1M1000, o atleta ultrapassou a linha de chegada na segunda colocação e garantiu a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Entretanto, apesar de estar no Olimpo do esporte, o ubaitabense não esquece as raízes.

Após a premiação, onde subiu ao pódio, Isaquias posou com a medalha e uma plaquinha escrito "Ubaitaba presente!", lembrando da sua cidade natal.

Com a conquista, o baiano se tornou o brasileiro com a segunda maior quantidade de medalhas olímpicas, igualando Torben Grael e Robert Scheidt, ambos com cinco, e só ficando atrás da ginasta Rebeca Andrade, com seis pódios em Jogos.