Ginasta brasileira se apresenta lesionada, sai chorando e imagem comove

Nas classificatórias da ginástica rítmica por equipes, a brasileira Victoria Borges, de 22 anos, sofreu uma lesão na panturrilha direita e não conseguiu a sua melhor apresentação. Ao fim da música, a equipe saiu chorando e comovida com a situação, sabendo que não conseguiria a nota necessária para garantir uma vaga à final.

Na primeira apresentação, com os cinco arcos, as brasileiras terminaram na 4ª colocação, dentro da zona de classificação. Entretanto, durante o aquecimento para o segundo aparelho, a ginasta sentiu uma contratura no músculo gastrocnêmio, segundo a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). A primeira nota, que havia sido 35.950, caiu para 24.950 na segunda rodada.

Sem conseguir executar os movimentos, a ginasta saiu carregada e chorando, sendo amparada pelas companheiras, que também demonstraram ter sentido psicologicamente a lesão da ginasta. Após o resultado, a capitã Maria Eduarda Arakaki destacou a força de vontade de Victoria e o orgulho.

"É um misto de sentimentos, mas o que prevalece é orgulho, porque demos o nosso máximo. Mesmo diante da adversidade, a Vic quis tentar, e isso mostra a força do nosso time. Trabalhamos duro para estar aqui, e conseguimos apresentar uma série muito bonita. A Vic deu tudo de si, e isso é o que realmente importa.", disse Duda.