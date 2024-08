É PRATA! Isaquias Queiroz garante medalha na canoagem velocidade

Isaquias comemorando conquista da medalha - Foto: Alexandre Loureiro/COB

É da Bahia! É de Isaquias Queiroz! O baiano de Ubaitaba conquistou a medalha de prata na final da canoagem velocidade, categoria C1M1000, nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e se tornou o 2° brasileiro com mais medalhas olímpicas da história. O canoísta ultrapassou a linha de chegada com um tempo de 3:44.33, atrás apenas do tcheco Martin Fuksa, que foi ouro com 4:43.16.

Em uma corrida emocionante, Isaquias chegou a estar na 5ª colocação em boa parte da prova. Porém, em um ritmo impressionante nos 250 metros finais, o baiano mostrou o porquê é um dos maiores da história na modalidade, se superou e ultrapassou três adversários, garantindo mais um pódio.

Com o resultado, o baiano iguala Torben Grael e Robert Scheidt, com cinco medalhas olímpicas, e fica atrás apenas de Rebeca Andrade, que nesta edição totalizou seis medalhas nas Olimpíadas.

Esta foi a 3ª Olimpíadas do canoísta baiano, que saiu, ao menos, com uma medalha em todas elas, como poucos brasileiros na história. Estreando no Rio-2016, Isaquias encerrou a campanha com duas pratas e um bronze, na edição seguinte, em Tóquio, conquistou o seu primeiro ouro, já em Paris, subiu mais um degrau e conquistou a sua 5ª medalha olímpica.

"Sensação de alívio e muita felicidade. É uma prova muito especial para mim. Foi um ciclo difícil de problemas pessoais. Eu cheguei na seleção em abril, tive que trabalhar muito para chegar bem aqui. É um peso que eu tiro das minhas costas. Muita gente não acreditou em mim. Poder chegar aqui em Paris, ser medalha de prata, porta-bandeira. Poder representar todo o meu país, minha família é incrível", disse o baiano após a prova ao SporTV.