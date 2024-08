Atriz se afasta da filha após jovem criar perfil no OnlyFans

Segundo Mia, ela ganhar cerca de R$ 200 mil por mês - Foto: Reprodução | Redes sociais

Mia Winward-Dunn, de 19 anos, única filha da atriz britânica Sammy Winward, de 38, fruto de seu relacionamento anterior com o ex-jogador de futebol David Dunn, revelou que a mãe está chateada e cortou relações com ela após a criação de um perfil no OnlyFans.

>>> Andressa Urach recebe ataques virtuais e rebate: “Respeitem”

De acordo com a criadora de conteúdo adulto, a última conversa com sua mãe foi horrível; ela disse algumas coisas bem maldosas quando conversaram pela última vez, há quatro meses.

A jovem contou que, apesar do desentendimento familiar, continuará na plataforma de conteúdo adulto. "Eu me sinto tão empoderada no OnlyFans. Eu sou minha própria chefe e estou confiante em mim mesma e no que estou fazendo”, disse em entrevista ao The Sun.

>>> Leia também: Casal liberal anuncia fim do casamento: "Relação ficou fria"

Segundo Mia, ela ganhar cerca de R$ 200 mil por mês, na cotação atual. "Recebo cerca de £ 30 mil por mês da minha conta e trabalho cerca de três dias por semana. Eu filmo meu conteúdo, carrego e então gasto tempo fazendo papelada."

A filha de Sammy explicou que sua carreira como modelo de conteúdo adulto não será para sempre; tem um prazo e continuará somente até que ela tenha a liberdade de não trabalhar, em vez de ficar presa em um emprego das nove às cinco."Não vou fazer OnlyFans para sempre. É um ótimo trampolim para o negócio imobiliário."

A artista Sammy Winward ficou muito conhecida no Reino Unido pelo seu trabalho longevo na novela 'Emmerdale Farm' entre 2001 e 2015. Ela também brilha em produções como 'Prey' (2014-2015), 'Fearless' (2017), 'Mentiras e Traições' (2017) e 'The Long Shadow' (2023).

>>> Atletas olímpicos fazem sucesso no Onlyfans; conheça