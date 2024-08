Casal liberal anuncia fim do casamento: "Relação ficou fria"

Casamento no civil aconteceu no Cartório de Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo - Foto: Divulgação

A atriz pornô Luiza Marcato e o ator pornô espanhol Máximo García, fizeram uma festa de casamento completamente inusitada. Eles e os convidados estavam todos pelados. Porém, apesar do clima de descontração, o casal se separou após dois meses desde que celebraram a união.

Segundo Marcato, a principal razão para a tomada da decisão, foram as mudanças de agenda deles. Os dois estavam fazendo turnês fora do Brasil e não conseguiram conciliar os compromissos. Nas redes sociais, ele foi questionada pelo fato de não aparecer junto com o marido. O casamento no civil aconteceu no Cartório de Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo.

“A relação ficou fria. Desde o casamento, praticamente não ficamos mais juntos. Só por vídeo, por ligação, e eu não quero uma relação assim. E nesse momento, a prioridade dele também é o trabalho. Chegamos à conclusão que vamos focar nos negócios e não no amor nesse momento”, disse.

Ela disse ainda que o fato de os dois terem uma relação aberta nunca significou o fim da cumplicidade. Segundo a atriz, a pegação estava liberada na frente das câmeras, mas jamais na vida pessoal.

“Quando se tem distância, naturalmente a coisa esfria. E isso abre espaço para outras pegações, envolvimentos... enfim. Antes que a coisa termine mal eu prefiro me separar e viver do meu jeito, no meu espaço. A nossa relação continua no trabalho, mas não como um casal de verdade. É uma decisão minha”, detalhou a modelo.