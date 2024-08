Faustão lamenta morte de Caçulinha: “Deixará saudades”

Caçulinha faleceu na madrugada desta segunda-feira, 5 - Foto: Reprodução | TV Globo

Fausto Silva lamentou a morte de Caçulinha, músico que faleceu na madrugada desta segunda-feira, 5. Os dois trabalharam juntos por mais de duas décadas no ‘Domingão do Faustão’.

Em entrevista à Quem, o apresentador de 73 anos falou sobre a importância musical de Caçulinha. “Um cara que trabalhou com Tony Bennett, Roberto Carlos, Elis Regina, Elizeth Cardoso, Angela Maria, Cauby Peixoto, um dos maiores nomes da música brasileira com muita lealdade e muita competência e muita versatilidade”, disse.

Faustão destacou que o artista é um dos seus amigos mais antigos. “Somos amigos e irmãos desde 1965. Eu o conheci apresentando a um programa de rádio chamado Rádio Baile, em Campinas, desde lá tivemos uma convivência absurda de viajar junto, de dividir a vida junto, de curtir os altos e baixos da vida. Foi um prazer ter trabalhado com ele. Um ótimo caráter, um cara criativo que convivi bastante!”, afirmou.

Segundo o apresentador, o músico teve uma “estrutura de vida extraordinária”. “Uma irmã, a Wanda, que foi excelente e as sobrinhas que deram a ele todo o carinho e dignidade como ele mereceu’, disse.

Ainda bem que ele não sofreu tanto como em algumas doenças, ele viveu e entrou no grande baile da vida, fez história e deixará saudades! Faustão - apresentador

Quem também lamentou a morte do músico foi a esposa de Faustão, Luciano Cardoso. Em uma publicação feita no Instagram, ela falo sobre uma viagem que fez com ele e o marido.

“Quando conheci o Fausto em 2001, a primeira viagem que fizemos, nós tivemos a companhia desses dois amigos: Vicente Raiola e Caçulinha. Essa dupla era muito divertida. A viagem incluiu muitas gargalhadas e demonstrações de amizade entre eles. Nesses dias, me senti dentro de um roteiro digno das grandes comédias italianas”, iniciou.



“Raiola, Caçula e Luiz Schmidt foram os 3 padrinhos do Fausto escolhidos para o nosso casamento. Os três já se foram e deixaram muita saudades na nossa família. Vai em paz, querido Caçula!”, completou.



Veja a publicação:

Faustão mandou uma coroa de flores para o velório de Caçulinha. A despedida acontece na tarde desta segunda-feira, 5, na Capela do Cemitério São Paulo, em Pinheiros, zona oeste da capital paulista.