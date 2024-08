Caçulinha: Mulher de Faustão faz revelação sobre músico

Vicente Raiola, Caçulinha e Faustão - Foto: Reprodução | Redes sociais

Luciana Cardoso, a esposa do apresentador Faustão, utilizou o Instagram para lamentar a morte do amigo da família, Caçulinha. O músico, que integrou o "Domingão do Faustão", antigo programa da TV Globo, morreu nesta segunda-feira, 5, aos 86 anos, em São Paulo. Ele estava internado há cerca de dez dias no Hospital Sancta Maggiore, onde se recuperava de um infarto.

>>> Eterno 'Caçulinha', do Domingão do Faustão, morre aos 86 anos em SP

"Quando conheci o Fausto em 2001, a primeira viagem que fizemos, nós tivemos a companhia desses dois amigos: Vicente Raiola e Caçulinha. Essa dupla era muito divertida. A viagem incluiu muitas gargalhadas e demonstrações de amizade entre eles. Nesses dias, me senti dentro de um roteiro digno das grandes comedias italianas", relembrou Luciana na legenda de uma publicação nas redes sociais.

>>> Leia também: Caçulinha e Faustão eram brigados? Entenda saída da Globo

Continuou a mulher de Fausto Silva: "Raiola, Caçula e Luiz Schimidt foram os três padrinhos do Fausto escolhidos para o nosso casamento. Os três já se foram e deixaram muita saudades na nossa familia. Vai em paz, querido Caçula!", concluiu Cardoso.