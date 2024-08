Após polêmica, Dandara Mariana reage à conquista de Rebeca Andrade

Dandara Mariana e Rebeca Andrade envolvidas em polêmica - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dandara Mariana decidiu colocar um ponto final em qualquer problema que possa ter tido com Rebeca Andrade. Dias depois de causar polêmica com comemoração à conquista de Simone Biles e ignorar a brasileira, a atriz mudou de postura nesta segunda-feira, 5.

A global parabenizou a ginasta olímpica pela medalha de ouro no Solo nas Olimpíadas de Paris. Por meio dos stories de seu Instagram, Dandara Mariana compartihou uma foto da vitória de Rebeca na competição.

"Evitando ruídos de comunicação: Parabéns @rebecarandrade mais uma vez, parabéns! Somos ouro! Você é inspiração para muitos brasileiros! E minha admiração por você não é de hoje", declarou ela, na legenda.

O recado foi dado após Dandara fazer o público ressuscitar uma suposta intriga entre as duas no passado.

Na quinta-feira, 1º, ela comemorou a primeira colocação da ginasta Simone Biles e não comentou sobre a colocação da brasileira nas Olimpíadas.

A polêmica entre Dandara Mariana e Rebeca Andrade

Em 2021, Dandara Mariana não ficou nada feliz com Rebeca durante a sua apresentação no Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. Na ocasião, ela recebeu uma nota 9,9 da ginasta brasileira.

A situação acabou colocando a artista a ficar em segundo lugar na competição. Paolla Oliveira venceu a temporada daquele ano.