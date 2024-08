Dandara Mariana quebra o silêncio sobre polêmica com Rebeca Andrade

Dandara Mariana e Rebeca Andrade envolvidas em polêmica - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dandara Mariana decidiu se manifestar pela primeira vez sobre a polêmica em que acabou envolvida com Rebeca Andrade. Nesta sexta-feira, 2, a atriz garantiu que não fez a postagem feliz com vitória de Simone Biles para alfinetar a ginasta brasileira.

Em nota enviada ao Gshow, a artista minimizou toda essa polêmica e explicou que a postagem foi feita por ela admirar a norte-americana: "Assisti ao documentário da Simone Biles no streaming e sua história e inteligência me sensibilizaram bastante. Simone trouxe à tona a discussão sobre saúde mental, o que até então ainda não tinha sido discutido no esporte".

Leia Mais:

>>> Conheça história de Rebeca Andrade, ginasta recordista do país

>>> Pescoço pesado! Saiba o que significa o colar de cabra usado por Biles

"Uma mulher preta como eu, que, mesmo sendo impecável em tudo que faz, por diversas vezes recebe comentários ofensivos sobre o seu cabelo como uma forma de diminuição. Mas nada tira o seu brilho e a sua beleza", completou.

Dandara Mariana, então, citou Rebeca Andrade: "Isso não invalida e não me faz deixar de estar feliz com o resultado da Rebeca, afinal, ela está entre as melhores do mundo, e colocando o nome do nosso país no pódio, não há como não se orgulhar. Somos mulheres pretas e sabemos dos obstáculos que temos que enfrentar para sermos vitoriosas".

Por que Dandara Mariana foi envolvida em polêmica com Rebeca Andrade?

Dandara fez uma postagem no Instagram usando uma foto em que Simone Biles aparece festejando a medalha de ouro que ganhou nas Olimpíadas de Paris. Internautas, então, lembraram que, em 2021, a atriz participou do Dança dos Famosos e levou 9,9 de Rebeca, que estava no júri.

Diferente de Dandara, Viola Davis se declarou para a ginasta brasileira, após a medalha de prata que recebeu nas Olimpíadas: "Eu t amo, Rebeca. Parabéns".