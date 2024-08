Dandara Mariana expõe suposto "ranço" de Rebeca Andrade

Dandara Mariana e Rebeca Andrade envolvidas em polêmica - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dandara Mariana está dando o que falar nas redes sociais e o motivo tem relação com a medalhista Rebeca Andrade. Nesta quinta-feira, 1º, a atriz da Globo fez uma postagem no Instagram que foi entendida por muitos internautas como provocação à ginasta.

Nos stories, a artista publicou uma imagem de Simone Biles segurando sua medalha de ouro olímpica, acompanhada de figurinhas de coração. Ontem, Rebeca, por sua vez, ganhou medalha de prata e gerou comoção no Brasil.

Rapidamente, então, internautas lembraram de uma polêmica entre as famosas. Tudo teve início em 2021, quando Dandara Mariana foi finalista no quadro Dança dos Famosos, do Domingão. Na grande final, Rebeca Andrade atuou como jurada e pontuou a performance da atriz com 9.9. Na época, Paolla Oliveira acabou ganhando a competição.

A decisão da ginasta fez com que muitos fãs da global ficassem indignados. Uma pessoa lembrou da situação hoje, em rede social: "Essa medalha de prata é para Rebeca Andrade lembrar de quando deu 9,9 e não 10 para Dandara Mariana no 'Dança dos Famosos'".

"Dandara rancorosa. Comprou os jurados para sabotar o ouro da Rebeca", ironizou outra pessoa sobre a atitude de Dandara. "Se eu tivesse 10 anos eu faria a mesma coisa, Rebeca ainda foi boa na nota. Tinha que dar nota 'dó' pra ela, seria mais merecido", escreveu um terceiro.

