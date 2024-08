Rebeca Andrade terminou namoro poucos meses antes de Paris

Rebeca Andrade terminou namoro com Luiz Cleiton - Foto: Ricardo Bufolin | CBG | Wan Azevedo

Um verdadeiro arraso nos Jogos Olímpicos, Rebeca Andrade largou um relacionamento poucos meses antes de chegar em Paris. A ginasta medalhista de prata no geral individual namorou o fisiculturista Luiz Cleiton por quase dois anos.



À época, Rebeca estava se preparando para competir e chegou a ser pedida em casamento em dezembro. Segundo o portal EXTRA, o casal se separou em fevereiro e a ginasta chegou até a ir solteira para o Carnaval do Rio de Janeiro.



Ainda de acordo com a reportagem, Rebeca Andrade chegou a aceitar o pedido de casamento. No entanto, a assessoria da ginasta largou na época que ela não estava noiva do fisiculturista.

O casal costumava compartilhar momentos de lazer juntos, principalmente as praias da capital carioca, que apareciam com frequência nos registros publicados nas redes sociais.