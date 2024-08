Atletas olímpicos fazem sucesso no Onlyfans; conheça

Daniel Goodfellow, Liz Cambage e Robbie Manson, atletas olímpicos que possuem Onlyfans - Foto: Reproduação / Instagram

Além de brilharem nas quadras e arenas, alguns atletas das Olimpíadas de Paris-2024 também estão usando a plataforma de conteúdo adulto OnlyFans para garantir uma renda extra.

Entre eles, destaca-se Jack Laugher, competidor dos saltos ornamentais pelo Reino Unido. Aos 29 anos, Laugher, que já foi medalhista em 2016 e 2020 e busca o pódio novamente na próxima sexta-feira, 2, revelou ao The Telegraph que complementa sua renda com o OnlyFans, onde publica fotos seminuas e interage com os seguidores. "Obviamente, eu tenho algo que as pessoas querem, e eu vou felizmente ganhar dinheiro com isso", declarou.

A equipe britânica de saltos ornamentais tem outros membros no OnlyFans, como Noah Williams, Daniel Goodfellow e Matty Lee, mostrando que a prática é comum entre os atletas olímpicos.

Outro exemplo é Robbie Manson, remador da Nova Zelândia, que oferece "representações artísticas de nudez" em seu perfil, cobrando US$ 14,99 mensais (cerca de R$ 84,75). Segundo ele, a plataforma desempenha um papel vital para custear sua carreira de atleta: "desempenha um papel vital em ajudar a perseguir meus sonhos e atingir novos patamares no esporte".



Diego Balleza, do nado sincronizado do México, também recorreu ao OnlyFans após ter sua bolsa mensal de R$ 8.322 (US$ 1.708) cortada pelo governo. Em entrevista à Associated Press, Balleza afirmou que essa não seria a situação ideal para um atleta olímpico: "No final, você não está 100% focado no que tem que fazer". Apesar disso, o nadador não conseguiu se classificar para os Jogos de Paris.

Além dos atletas atuais, ex-atletas também estão fazendo sucesso no OnlyFans. A ex-patinadora britânica Elise Christie, a saltadora com vara canadense Alysha Newman e a jogadora de basquete australiana Liz Cambage seguiram para a plataforma para garantir sustento após suas carreiras esportivas.

Essa tendência mostra como atletas olímpicos estão buscando novas formas de se sustentar financeiramente, utilizando a popularidade e a exposição que possuem para explorar outras oportunidades fora do esporte.