Quem é a mulher que viveu trisal com Anitta e Pedro Scooby?

Pedro Scooby chegou a viver trisal com Anitta - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Pedro Scooby revelou recentemente que namorou uma mulher que gostava de incluir uma terceira pessoa na sua relação. O surfista não deu detalhes e também preferiu não citar nomes, mas tudo foi revelado, nesta quinta-feira, 15.

De acordo com informações do jornal Extra, o possível trisal foi vivido por Scooby durante o namoro com Anitta e a terceira pessoa foi Ohana Lefundes.

Ela já era bailarina da cantora - hoje ela segue sendo uma das principais do balé - enquanto eles ainda namoravam.

E quem é Ohana Lefundes? Além do trabalho como dançarina, ela está faturando com fotos quentes nas redes sociais. Ela criou um perfil numa plataforma adulta, onde cobra 20 dólares por assinatura.

Ohana já chegou a viver um romance com a Poderosa em 2019 e também formou o trisal ela, quando a mesma namorava Pedro Scooby. A bailarina era convidada pelo casal para apimentar a relação.

Ao TV Fama, ainda em 2019, Anitta chegou a falar sobre a bailarina: "A gente se curte há anos. Ela está no meu balé há uns três anos e quando rola, rola. A gente não é presa a nada".