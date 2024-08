Ex de Luana Piovani, Scooby revela se já foi para a cama com homens

Pedro Scooby falou sobre sexualidade - Foto: Reprodução | Globo

Pedro Scooby surpreendeu em participação no Surubaum, comandado por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, e deu detalhes de aventuras sexuais com ex-parceiras e também com a esposa, Cíntia Dicker.

Na conversa, o surfista garantiu que é uma pessoa "muito sexual" e que está sempre muito aberto a experimentar coisas. O famoso, porém, declarou que nunca teve experiências com homens nem com sexo anal.

"Eu sou um cara que tenho uma liberdade tão grande na minha vida, que faço o que eu quiser, e os outros que se explodam. Eu já tive uma namorada que era aberta para tudo e, mesmo assim, nunca fiz com homem, ainda não tive curioside", afirmou.

O ex-BBB, que é ex de Luana Piovani, também disse: "Se um dia eu me sentir tranquilo para fazer, eu vou avisar. E eu também nunca dei o c*".

"As pessoas falam com uma certeza de que nunca vão dar. Por enquanto, não rolou a curiosidade. Mas se um dia eu quiser, eu vou dar. Nunca vi ninguém que deu e depois não quis mais dar", disparou Pedro Scooby.