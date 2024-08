Luana Piovani ‘se assanha’ com novo amor de Sandy: “Tem irmão?”

Luana Piovani deixou claro que ficou deslumbrada com os atributos físicos do rapaz - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O novo affair da cantora Sandy, o médico Pedro Andrade, segue arrancando suspiros na internet. O rapaz de 34 anos chamou a atenção dos internautas pela sua beleza, que também deixou a atriz Luana Piovani ‘assanhada’.

Em um comentário no Instagram, ela deixou claro que ficou deslumbrada com os atributos físicos do rapaz, que faz questão de exibir a sua barriga tanquinho e a sua barba de lenhador nas redes sociais.

“Gente! Será que esse boy tem irmão?”, perguntou Piovani.

No mesmo comentário, ela relembrou uma declaração polêmica de Sandy à revista Playboy, em 2011, sobre considerar possível “ter prazer anal”.



“Só consigo pensar na Sandy agora se divertindo. Lembra da única declaração polêmica dela, sobre 'cool'? Só eu pensei nisso?”, indagou a ex de Pedro Scooby.

Sandy e Pedro Andrade estariam saindo juntos há seis meses. A cantora não negou que esteja envolvida num novo relacionamento. Mas também não confirmou. “Sandy sempre foi reservada com sua vida pessoal. Sendo assim, a assessoria de imprensa não tem nenhuma informação sobre este assunto”, disseram os representantes da artista.