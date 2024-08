Sandy usa método inusitado para ‘dar em cima’ de médico; saiba qual

Sandy vive um affair com o médico Pedro Andrade - Foto: Divulgação

Os fãs de Sandy descobriram como a cantora fez para flertar com o médico Pedro Andrade, com quem ela está vivendo um romance. Segundo a coluna de Lucas Pasin, do Splash, ela tem um perfil fake desde 2011 e, de tempos em tempos, muda o nome para despistar.

>>> Sandy chora em último show antes de pausa na carreira: 'Eu volto'



O fake atual se chama Luiza, um nome que a cantora sempre amou. Esse mesmo nome foi escolhido por ela para uma personagem do clipe ‘Estranho Jeito de Amar’, lançado em 2006. Antes se chamava ‘Tullip Lover’, por conta da flor preferida de Sandy.

De acordo com a coluna, o perfil, que é fechado e já trocou de nome três vezes, é de conhecimento dos fãs mais próximos. “Luiza” tem apenas 99 seguidores, entre eles o cantor Junior, irmão de Sandy, o médico Pedro Andrade, Luciano Huck, Fernanda Gentil, Tatá Werneck e Fernanda Paes Leme.

Sandy usou o perfil fake para ‘dar em cima’ do novo affair. Em uma das fotos de Pedro Andrade, “Luiza” comenta um “amei” com emoji de palmas. Ele responde com uma piscadinha e um coração.

Com perfil fake, Sandy comenta em foto de novo affair | Foto: Reproduçao | Instagram

A coluna revelou ainda que a cantora já se confundiu uma vez com os perfis. Ela teria publicado no perfil real uma foto da obra que estava fazendo em sua casa, e marcado a localização.Sandy apagou a imagem minutos depois.



Sandy não comentou sobre o assunto.

Quem é Pedro Andrade

Pedro Andrade é médico e costuma praticar esportes | Foto: Reproduçao | Instagram

Pedro Andrade é médico e ex-namorado de Vanessa Mesquita, campeã do BBB 14. Eles tiveram um relacionamento entre 2015 e 2017. Ele atende famosos em sua clínica de nutrição de precisão. Walcyr Carrasco, Fiuk e o ator Rainer Cadete já receberam tratamentos no local.



O rapaz também é apaixonado pela música e toca violão. No tempo livre, também costuma praticar esportes, como o surfe, e ficar próximo à natureza.

Ele estudou em universidades norte-americanas conceituadas. Pedro tem cursos em Harvard e pós-graduação na Universidade da Carolina do Norte. Além disso, é formado pela USP, onde faz seu doutorado em Genômica.