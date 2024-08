Pedro Scooby leva bronca durante cobertura das Olimpíadas

Pedro Scooby - Foto: Reprodução / CazéTV

No Taiti para cobrir o surfe nas Olimpíadas de Paris pela CazéTV, o surfista Pedro Scooby levou uma 'bronca' do Comitê Olímpico por causa da postura dele nas entrevistas.

“Estou indo para a areia porque tomei esporro, que usei as minhas amizades para fazer a entrevista na água. Vou descer lá na área comum, onde fazem as entrevistas. Mas o Gabriel (Medina) passou por aqui por mim, já deu valeu, falou ‘estamos juntos'”, declarou, durante transmissão ao vivo.

Ele ainda pediu para que Medina acenasse para a câmera, já que ele não poderia entrevistar o amigo. Gabriel é o único representante do surfe masculino na competição e está nas semifinais.

Denúncia de árbitro

Scooby já virou notícia nas Olimpíadas após denunciar o árbitro ausraliano Ben Lowe por tirar fotos com o atleta Ethan Wing, um dos rivais de medina. O árbitro foi suspenso do evento.

"Fala, galera. Vamos lá, em Tóquio, teve um juiz que deu notas mais altas para os adversários de Medina e as notas mais baixas para ele nas baterias. Foi feita uma reclamação formal contra esse cara para o Comitê Olímpico e eles não fizeram. E esse cara está aqui de novo”, denunciou Scooby.

Na sequência, ele falou sobre a foto do jurado com outro surfista. “E hoje, eu de boa, recebo no WhatsApp, uma foto dele abraçado com o Ethan, que é um cara que, se passar e se o Medina passar, eles podem cair juntos na semifinal. E eu fiquei pensando, vou fazer uma comparação aí para o Brasil. Imagina o jogo Fla-Flu e um dia antes do jogo, o juiz do futebol vai encontrar o Gabigol”, comparou.

“Tá de sacanagem, meu irmão? A gente está nas Olimpíadas e isso não poderia acontecer”, completou Pedro Scooby.