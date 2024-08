Após 'linguadinha' de Scooby, Piovani critica exposição e alfineta ex

- Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

Sustentando a fama de 'comentarista da vida alheia', Luana Piovani se manifestou contra a exposição dos famosos envolvendo a vida sexual. Recentemente, seu ex-marido, Pedro Scooby, afirmou que uma “linguadinha” no ânus é “maneiríssima”. Ainda essa semana, o casal Sabrina Sato e Nicolas Prattes assumiu fazer "sexo 50 vezes na semana".

“Está na moda, né? Eu mais uma vez vou pular a trend. Gosto do segredo das paredes”, escreveu ela nas redes sociais, deixando claro que evita a exposição sexual na mídia.

Recentemente, Pedro Scooby compartilhou detalhes da vida sexual no programa Surubaum. Na conversa, o surfista garantiu que é uma pessoa "muito sexual" e que está sempre muito aberto a experimentar coisas. O famoso, porém, declarou que nunca teve experiências com homens, nem com sexo anal.