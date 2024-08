Pedro Scooby se solta e revela que já recebeu “linguadinha”; veja

Pedro Scooby no ‘Surubaum’ - Foto: Reprodução | YouTube

O surfista Pedro Scooby deu detalhes da sua vida sexual durante participação no ‘Surubaum’, apresentado por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, nesta terça-feira, 13. O atleta revelou já ter praticado ‘beijo grego’. A prática consiste em fazer sexo oral no ânus.

Leia mais:

>> Golden shower? Conheça a prática sexual de Valesca Popozuda

>> Valesca Popozuda choca ao revelar fetiche inusitado: “Eu faço nele”

>> Vai uma dedada? Conheça benefícios da prática sexual de ex-galã da Globo

Scooby afirmou que uma “linguadinha” no ânus é “maneiríssima”. O assunto começou quando eles falavam sobre fetiche em pés. A cantora Valesca Popozuda, que também participou do programa, admitiu gostar de usar essa parte do corpo específica para se satisfazer na hora H.

Em seguida, a funkeira brincou com o fato de Scooby ter um dedo grande. “Imagina ele entrando…”, provocou.

Logo depois, Giovanna Ewbank quis saber se eles já haviam colocado o dedo no ânus de alguém. “Eu já! Adoro brincar com o c*. O dedão, a língua, adoro c*”, revelou Valesca Popozuda.

Pedro aproveitou a oportunidade e disse ter recebido ‘beijo grego’. “C*-língua' é bom demais! É maneiro! Eu gosto, inclusive. A linguadinha é maneiríssima.”