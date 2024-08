Vai uma dedada? Conheça benefícios da prática sexual de ex-galã da Globo

Prática consiste em estimular a região anal - Foto: Nataliya Vaitkevich | Pexels

Dedo, vibrador ou sex toys. Essas são as possibilidades para quem deseja ser adepto do fio terra, prática sexual que o ator Caio Blat (‘Grande Sertão’) revelou gostar e classificou como “maravilhosa” em entrevista ao ‘Surubaum’, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, no YouTube.

“Fio terra é maravilhoso. Claro [que já experimentei]. Eu peço [para ela fazer]: ‘você pode [fazer] por favor. Também quero’”, disse o ator.

Afinal, o que é fio terra?

A prática consiste em estimular a região anal. Isso pode ser feito com carícias, o toque com os dedos ou até o estímulo com um vibrador ou sex toys. O nome é uma alusão às tomadas fio terra, que tem um pino no meio, que fazem lembrar a posição do dedo do meio.

E os benefícios?

Segundo Januário Mourão, sexólogo e idealizador do projeto “Prazer! Te Conhecer.”, o fio terra, como toda prática sexual que leva ao prazer, contribui para a sensação de bem-estar, relaxamento e diminuição do estresse.

“Ajuda muito no estímulo sexual para uma ereção plena e excitação que contribui para um orgasmo intenso. Infelizmente, muitos homens, por conta de uma autoafirmação masculina, acreditam que sentir prazer no ânus tem relação direta com orientação sexual. O ânus, apesar de não ser um órgão sexual, é uma região erógena rica em terminações nervosa”, disse o especialista em entrevista ao Portal A TARDE.

Como fazer de maneira segura

O sexólogo pontuou que, para uma prática segura do fio terra, é importante que as unhas estejam bem aparadas para não haver ferimentos no ânus, não causar dor e desconforto.

“A higiene é algo importante, por isso, o indicado é que haja uma higienização do ânus, e evacuação antes da prática. Caso queira fazer a limpeza do ânus e reto (enema, ou no popular a ‘chuca’), usar produtos corretos comprados em sex shops e farmácias”, enfatizou.