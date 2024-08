Marcelo Serrado faz revelação sobre pênis de Caio Blat: "Coisa absurda"

Bruno Gagliasso, Caio Blat e Marcelo Serrado - Foto: Reprodução | Youtube GIOH

Os atores Caio Blat e Marcelo Serrado foram convidados para participar do programa Surubaum, apresentado pelo casal de atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, nesta terça-feira, 23. Na entrevista, não faltaram revelações picantes entre os convidados, com direito a um beijo triplo com o apresentador da atração. Além disso, eles também conversaram sobre nudez.

No programa, os dois amigos falaram sobre os impactos do machismo de forma séria, mas não hesitaram em aceitar a sugestão feita por Giovanna de dar um selinho triplo entre os participantes e seu marido. Os atores aceitaram e se entregaram aos beijos.

“E hoje temos o prazer de receber uma dupla cheia de talento e história! Prestes a contracenar em uma novela, Caio Blat e Marcelo Serrado chegam para debater masculinidade daquele jeitinho bem Surubaum de ser!”, diz a legenda na postagem dos apresentadores sobre o episódio.

Caio Blat, de 44 anos, tem uma relação aberta com a atriz Luisa Arraes, com quem é casado há sete anos. Marcelo Serrado, de 57, é casado com Roberta Fernandes há 12 anos.

No bate-papo, eles comentaram sobre uma cena que protagonizaram juntos, na qual Marcelo admitiu ter “manjado” as partes íntimas de Blat. Ao elogiar o tamanho do órgão genital do colega, ele disse ser uma coisa “absurda".

“Cara, eu manjava, mas, assim, em banho-maria, o negócio mole, é uma das coisas mais absurdas que já vi na minha vida. E mole! Estou elogiando. Estou lá contracenando, de repente olho, a gente tirou a cueca, e eu vi aquela situação toda”, contou Serrado.