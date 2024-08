Atriz famosa dá show de estrelismo e abandona gravação do Altas Horas

Atriz da Globo decidiu não participar das gravações de uma última hora - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A produção do programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman aos sábados, ganhou uma dor de cabeça inesperada nesta semana. O motivo seria que uma atriz da Globo decidiu não participar das gravações de uma última hora e teria ainda dado um "show de estrelismo" nos bastidores.

A informação foi divulgada pela Coluna da Fábia Oliveira, do site Metrópoles. Nesta terça, aconteceu uma homenagem no Altas Horas para as ex-assistentes de palco de Xuxa Meneghel para o documentário Para Sempre Paquita, que será lançado ainda este ano no serviço de streaming Globoplay.

Uma das convidadas para a homenagem, a atriz Sheron Menezzes decidiu não participar do programa em cima da hora. Ela iria cantar uma música com Adriana Bombom e Negra Li e até já havia ensaiado o número, que acabou não acontecendo.

De acordo com a coluna, Sheron teria dado um ataque de estrelismo e desistido por conta da quantidade de pessoas que foram chamadas para a celebração, alegando que teria “muita gente”. A situação teria surpreendido todos os envolvidos com o programa, que tiveram dor de cabeça com o cancelamento.

A famosa alegou ter sentido um mal-estar para deixar a atração. No entanto, nos bastidores o burburinho era de que ela estava se achando uma “superestrela”.

A Rede Globo falou com o Portal A TARDE sobre o caso. A emissora confirmou o mal-estar da artista e disse que, na verdade, Sheron "viajou do Rio de Janeiro para São Paulo especialmente para a gravação, já viajou se sentindo mal, mas antes das gravações e, ao ser recebida por Serginho Groisman e sua produção geral, chegaram à conclusão de que não seria possível a participação”.

Não foi revelado o tipo de mal-estar que acometeu Sheron.