Sorteio coloca Bahia e Flamengo frente a frente na Copa do Brasil

Taça da Copa do Brasil - Foto: Thais Magalhães/CBF

O Esporte Clube Bahia conheceu seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil de 2024 na tarde desta terça-feira, 20. Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi definido que o Tricolor de Aço vai enfrentar o Flamengo na 5ª fase da principal competição mata-mata do futebol brasileiro.

Os duelos de ida estão previstos para a semana do dia 28 de agosto, enquanto os de volta previsão têm de serem disputados na semana de 12 de setembro. O primeiro jogo será sediado em Salvador, na Arena Fonte Nova, e o confronto decisivo no Maracanã, no Rio de Janeiro. Quem vencer do duelo entre Bahia e Flamengo vai enfrentar o vencedor de Corinthians e Juventude nas semifinais da competição.

Tabu histórico

Buscando fazer história, o Esquadrão tenta superar a barreira das quartas de final pela primeira vez desde a criação do torneio, em 1989. Contando a temporada atual, a equipe azul, vermelha e branca está na sua nona participação nesta fase. Confira o retrospecto do Tricolor nas quartas de final:

1989: Grêmio

1990: Flamengo

1999: Juventude

2002: Atlético-MG

2012: Grêmio

2018: Palmeiras

2019: Grêmio

2023: Grêmio