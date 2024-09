Dá para passar! Conheça 5 cargos de concursos mais fáceis de passar

Seja a nível de formação, de experiência, de disciplina e de foco, o estudo é imprescindível para qualquer concurseiro - Foto: Reprodução | Internet

Concursos públicos exigem foco e preparação, e isso é senso comum para todos os especialistas. Seja a nível de formação, de experiência, de disciplina e de foco, o estudo é imprescindível para qualquer pessoa que deseja se tornar um funcionário público, entretanto, alguns tipos de certames são considerados mais fáceis devido ao nível de concorrência ou exigências que são consideradas mais acessíveis.

Apesar de ser difícil apontar aqueles concursos que são mais fáceis para o candidato, já que isso dependerá de dos cargos ofertados com provas mais difíceis para alguns cargos e outros com provas mais tranquilas de se resolver, especialistas dão dicas daqueles que podem estar mais alcançáveis.



1. Concursos Municipais

Concursos municipais, como os realizados pelas prefeituras, são considerados fáceis, porque costumam ter cargos que não exigem nível superior. Especialistas explicam também que a concorrência geralmente é menor quando se tratam de cidades com poucos habitantes.

“Principalmente os concursos de prefeituras que não são capitais não são capitais e seus diversos cargos, de ensino médio e fundamental, que podem ir de auxiliar administrativo e suas ênfases aos cargos de trabalho externo como guarda municipal e agente de endemias; isso se dá pelo fato do conteúdo programático ser mais resumido, com poucas disciplinas e a cobrança nas provas ser feita de forma mais superficial, o que faz com que os candidatos com menos tempo de estudos consigam sua aprovação”, explica Everton Suzart, professor universitário e diretor do programa @dicasdecomunicacao.concursos.

Everton Suzart, professor universitário e diretor do programa @dicasdecomunicacao.concursos | Foto: Arquivo Pessoal

2. Técnico Administrativo



Outro tipo de certame que também é considerado fácil é para técnico administrativo em universidades federais. Provas para este tipo de processo seletivo também costumam exigir nível médio e abrangem áreas administrativas.

“A preparação precisa ser para português, matemática, informática e o conhecimento específico do cargo técnico. Trabalhar com provas anteriores é sempre a melhor dica”, disse a profesora Rose Sampaio, especialista em Estudos Linguísticos e Literário.

3. Agentes de Saúde

Outro tipo de cargo que é mais acessível é o de agente comunitário de saúde e o de agente de combate a endemias, geralmente porque oferecem muita vaga relacionada. “Vai exigir, às vezes, só o ensino fundamental, às vezes exige o ensino médio e eles são voltados principalmente para quem mora em comunidades atendidas. A preparação, ela precisa focar em saúde pública, conhecimentos locais, habilidades de comunicação”, continua a professora do concurso.

Rose Sampaio, especialista em Estudos Linguísticos e Literário | Foto: Divulgação | Will Recarey

4. Cargos Operacionais



Cargos operacionais - aqueles que executam tarefas rotineiras e práticas para manter o funcionamento de uma empresa - também são reconhecidos como acessíveis.

“Empresas como Correios e companhias de saneamento vão oferecer algumas vagas ligadas a um nível médio ou técnico e o candidato no caso, vai precisar se concentrar nas disciplinas mais gerais também para o concurso público, como português, matemática, conhecimento específico do seu cargo para se preparar” explica Rose Sampaio.

5. Cargo Auxiliares

Concursos com cargos de auxiliares de serviços gerais também são mais fáceis de passar, isso porque vão exigir o nível fundamental e costumam ter provas mais acessíveis e mais simplificadas.

“É importante frisar aqui que para esse cargo, estudar língua portuguesa é um grande diferencial, mas eles tendem a cobrar também matemática, matemática básica, atualidades e a indicação para todos eles. A indicação é fazer uma preparação baseada em provas anteriores e analisar o que estas têm cobrado”, continua a professora.