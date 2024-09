Concurso dos Correios terá 761 vagas para o Nordeste; saiba detalhes

O certame oferecerá 3.469 vagas em todo as regiões do Brasil - Foto: Joédson Alves | Agência Brasil

Com a aprovação da banca que irá realizar o concurso público dos Correios, interessados para o processo seletivo da estatal aguardam a divulgação dos editais do certame que deve ser feita ainda neste mês de setembro.

O certame oferecerá 3.469 vagas, sendo 3.099 para agente de Correios (nível médio) e 369 para analista de Correios (nível superior). O salário inicial é de R$ 2.429,26 e de R$ 6.872,48, respectivamente. No Nordeste serão oferecidas 761 vagas (669 para nível médio e 62 vagas para nível superior)

Ao todo, as vagas de nível médio (agente de Correios) estão distribuídas pelo Brasil, da seguinte forma: Centro-oeste (446 vagas); Nordeste (669 vagas); Norte (240 vagas); Sudeste (1.048 vagas); Sul (696 vagas). Já as vagas de nível superior (analista de Correios) estão no Centro-oeste, com 41 vagas; Nordeste (62 vagas); Norte (177 vagas); Sudeste (61 vagas) e Sul (28 vagas)

Nesta quinta-feira, 12, o Instituto Brasileiro de Formação e Captação (IBFC) ganhou o processo de seleção da banca responsável pelo concurso. A expectativa é que as contratações sejam iniciadas neste ano. Do total de vagas de cada edital, 20% são reservadas a candidatos negros e 10% a pessoas com deficiência.



A prova para o cargo de agente de Correios será objetiva, de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório. Já a prova para analista de Correios, também de caráter eliminatório e classificatório, será objetiva, de conhecimentos gerais e específicos, e discursiva, que consistirá em redação de texto dissertativo.

Com mais de 360 anos de história e presente em 100% dos municípios do país, a empresa tem a maior infraestrutura logística da América Latina: uma rede de atendimento de mais de dez mil agências, mais de 8 mil unidades operacionais, 23 mil veículos e 87 mil empregados diretos.

