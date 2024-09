Uneb abre incrições para vestibular 2025 com mais de 6 mil vagas

- Foto: Feijão Almeida | GOVBA

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) abre nesta segunda-feira (9) as inscrições para o Vestibular 2025. Serão ofertadas 6.346 vagas disponíveis, sendo 4.371 para cursos presenciais e 1.975 para cursos a distância via sistema Universidade Aberta do Brasil (Uab).

Os interessados em garantir isenção na taxa de inscrição também devem solicitar entre esta segunda-feira (8) e terça (9). As provas serão aplicadas nos dias 15 e 16 de dezembro.



Para inscrição, estudantes precisam pagar taxa de R$ 90, que ocorre, exclusivamente, pelo site da Uneb.

Em todo o estado, a instituição de ensino possui 27 campus (contando as adições dos campis avançado de Lauro de Freitas, Jeremoabo e Canudos).