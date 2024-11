Reforma de Jerônimo pode trazer mudanças nas forças de segurança

- Foto: DCS/PM

A reforma administrativa que será feita por Jerônimo Rodrigues (PT) não deve apenas atingir o secretariado do governador. É grande a possibilidade de mudanças nas forças de segurança do estado.

Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, os comandos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Departamento de Polícia Técnica podem ser alterados em breve. As alterações já eram ventiladas desde o início do ano, mas voltaram a ganhar força com a confirmação do governador de que vai promover uma dança das cadeiras no primeiro escalão de sua gestão até o início de 2025.

Caso seja confirmado, o comandante-geral do PM, Paulo Coutinho, dos Bombeiros, Adson Marchesini e a diretora do DPT, Ana Cecília Bandeira deixariam os respectivos cargos. A manutenção da chefe da Polícia Civil, Heloísa Brito, ainda seria uma dúvida, segundo fontes ouvidas pela reportagem. Caso ela saia, é provável que ela seja substituída por outra mulher.

Parte da cúpula da SSP foi escalada ainda na gestão de Rui Costa. Coutinho e Heloísa Brito foram nomeados para os atuais cargos no final de 2020. Em janeiro do ano seguinte, Marchesini passou a liderar os Bombeiros. Ana Cecília é diretora do DPT desde em março do ano passado, segundo a única entre os citados nomeada por Jerônimo.

Ainda de acordo com as fontes, a avaliação do trabalho do secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, é positiva e ele deve permanecer no posto. O fato da SSP ser uma pasta sensível ao governo também pesa a favor de Werner.

Outra secretaria que pode sofrer alterações é a de Administração Penitenciária (Seap), que hoje tem José Castro como titular. Caso de fato aconteça, a troca será feita por motivos partidários, já que Castro é uma indicação direta do MDB. José Castro se tornou secretário da Seap em maio deste ano no lugar de José Antônio Maia.