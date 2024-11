“Natural”, diz Rosemberg sobre reforma administrativa de Jerônimo

Expectativa é que as mudanças aconteçam no início de dezembro - Foto: Cassio Moreira | AG. A TARDE

Líder do governo Jerônimo Rodrigues (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado estadual Rosemberg (PT) tratou como “natural” possíveis mudanças no secretariado, como tem sido especulado nos últimos dias. A declaração ocorreu nesta terça-feira, 29.

Questionado, o parlamentar afirmou que não conversou sobre o tema com o governador. A expectativa é que as mudanças aconteçam no início de dezembro.

“Eu não tratei dessa questão com o governador, a mesma informação que eu tenho certamente é que vocês têm, porque eu só sei do que a imprensa tem colocado nessa pretensão. É natural que depois de dois anos de governo o governador queira fazer uma avaliação da sua equipe de gestão”, afirmou Rosemberg.

As Secretarias de Saúde, Casa Civil, Desenvolvimento Rural, Agricultura e Relações Institucionais estão entre as cotadas para mudanças dentro do primeiro escalão do governo.