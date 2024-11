Presidente do PT da Bahia fala em retomada do partido no estado

Dirigente do PT da Bahia, Éden Valadares - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A Tarde

O presidente do PT, Éden Valadares, comemorou a vitória de Luiz Caetano no segundo turno em Camaçari. Na avaliação do petista, as eleições na Bahia mostraram que o partido está crescendo.

Em entrevista para o Isso É Bahia, programa da rádio A Tarde FM, apresentado pelos jornalistas Jeferson Beltrão e Erneste Marques, nesta terça-feira, 29, o dirigente partidário comparou o resultado das urnas deste ano com as disputas anteriores, quando a legenda registrou uma queda significativa no comando de prefeituras no estado.

“É a cidade de número 50 que o PT conquistou nestas eleições e a gente vinha de 32 prefeituras em 2020. Estamos em um ano de retomada do crescimento do PT no Brasil e em especialmente na Bahia. Nós já tivemos mais de 90 prefeituras, esse número caiu muito, mas é um momento de recuperação do PT na Bahia e no Brasil”, disse Éden.

“Tivemos uma queda em 2016 e 2020 e agora a gente começa a recuperar. Foram 50 prefeitos, 25 vices e 422 vereadores. O PT da Bahia, junto com o PT do Ceará e Piauí, é o maior diretório do Brasil. Estou muito orgulhoso”, acrescentou.

Apesar da comemoração, o petista admitiu que o resultado ficou aquém do esparado. "Esperava fazer 70 e não 50 prefeitos. Ficou o gostinho de quero mais em Feira de Santana onde a gente bateu na trave, assim como em Ilhéus, Brumado, algumas derrotas com poucos votos de diferença. Em 18 cidades,o PT teve mais de 45% dos votos. Isso deixa um gostinho de quero mais e não de derrota.