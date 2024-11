Após vitória, Luiz Caetano elege prioridades em Camaçari

Caetano será prefeito de Camaçari pela quarta vez - Foto: Divulgação

O prefeito eleito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), pontuou, em conversa com a imprensa, logo após o resultado da eleição, neste domingo, 27, as prioridades da sua gestão a partir de janeiro de 2025.

Caetano revelou já ter conversado com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre temas como saúde e segurança pública. O futuro prefeito também garantiu que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) vai construir um hospital municipal, e prometeu se empenhar na capacitação profissional da população.

"Já conversei com o governador, com o ministro Rui Costa, o presidente Lula, eles vão me ajudar a reconstruir a cidade de Camaçari. O governador vai construir o hospital municipal. Rui, junto com o governador e Lula, começou a construção da policlínica", iniciou Caetano, que prometeu ainda capacitar a população para aproveitar as oportunidades de geração de emprego.

"Cabe a mim construir uma gestão de capacitação da nossa gente, para que cada vez mais a gente possa aproveitar as oportunidades que o governo federal e o governo de Jerônimo estão nos dando para a reconstrução de Camaçari. Não basta construir hospital, é preciso botar para funcionar. Vou assumir minha parte na segurança pública para ajudar Jerônimo, Rui e Lula a melhorar a segurança pública desse país", pontuou.

Caetano será prefeito de Camaçari pela quarta vez. O petista terá a pastora Déa, do PSB, como vice.