Camaçari teve uma das disputas mais acirradas do Brasil; veja ranking

Caetano venceu Flávio Matos por diferença de 1,8% - Foto: William Rocha / Divulgação

Em quatro das 51 cidades que decidiram as eleições no segundo turno, a diferença entre os candidatos foi de menos de 2%. Entre elas está Camaçari, o único município da Bahia que definiu o vencedor da disputa no domingo, 27.

Veja mais

>> Após vitória, Luiz Caetano elege prioridades em Camaçari

>> Ministra Cármen Lúcia apresenta balanço do 2º turno das eleições

>> ‘O Brasil corre o risco de virar uma espécie de Evangelistão’

A diferença entre Luiz Caetano (PT) e Flávio Matos (União Brasil) foi de apenas 1,8%. Na prática, com 2.902 votos a menos. Caetano foi eleito com 50,9% dos votos ante 49% de Flávio.

Além da cidade da Região Metropolitana de Salvador, outras três tiveram uma eleição acirrada: Fortaleza (CE), Ribeirão Preto (SP), Pelotas (RS).

A capital com a eleição mais acirrada do país foi Fortaleza. Evandro Leitão (PT) foi eleito com 50,3% dos votos, derrotando o bolsonarista André Fernandes (PL), que ficou com 49,6%, uma diferença de 0,7%. Na prática, a diferença de votos foi de 10.838 votos.

A cidade mais apertada foi Ribeirão Preto. Na cidade do interior de São Paulo, Ricardo Silva (PSD) derrotou Marco Aurélio (Novo) por 50,1% dos votos contra 49,8%. A diferença foi de 0,3%, o que na prática significou 687 eleitores a mais do que o candidato derrotado.

Já em Pelotas, o candidato petista Marroni teve 50,3% dos votos contra 49,6% do candidato do PL na cidade, Marciano Perandi. A diferença foi de 0,7%. Em número de eleitores, a diferença foi de 1.263 eleitores.