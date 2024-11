"Essa vitória é do grupo político", diz Jerônimo sobre Camaçari

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) declarou nesta segunda-feira, 28, que a vitória eleitoral do candidato à prefeitura de Camaçari, Luiz Caetano (PT), é do seu grupo político. A declaração confronta as falas do grupo de oposição no estado que atribuiu a derrota em Salvador ao petista.

“Eu não sou um padrinho. Eu sou um dos membros, assim como é Otto e o próprio MDB. Nós temos um time, então, nós distribuímos as vitórias. Essa vitória de ontem não foi de Jerônimo, foi de Rui, Lula, Wagner, Otto, de Lídice, do PCdoB, então é diferente”, afirmou o petista, em coletiva de imprensa.

Sem citar o nome do adversário, o chefe do Executivo estadual ainda criticou o posicionamento adotado pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, em querer monopolizar as conquistas e se esquivar das derrotas, a exemplo de Camaçari, com Flávio Matos (União Brasil).

“Lá só tem um, que quer ser o dono, o cacique e quer ser o coronel. Então, quando ele apanha, ele apanha. E quando quer ser dono, ele quer mandar sozinho. Aqui é diferente, não vamos trabalhar nunca dessa forma”, criticou.

O petista ainda relembrou o pleito de 2022, quando o agora prefeito eleito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (União Brasil), teve o nome dado como certo para compor a chapa majoritária.

“Aqui nós acolhemos a todos. Lá não, ele tem o costume de empurrar alguns parceiros, como fez com Zé Ronaldo, empurrou de cima da carroceria. A gente não trabalha assim”, declarou.

O governador também afirmou que manterá o diálogo com todos os gestores eleitos, até mesmo os que não acompanham o seu grupo político.

“Mesmo aqueles que não votaram em mim, terá espaço para diálogo. A política é assim. Hoje a gente está aqui, mas amanhã pode não estar”, concluiu.

O candidato Luiz Caetano (PT) venceu as eleições de Camaçari com 50,92%, o equivale a 80.526 votos válidos ante 49,08%, isto é 77.724 votos, acumulados por Flávio Matos (União Brasil).