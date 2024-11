Jerônimo destaca vitória de Caetano: "Presente de aniversário para Lula"

- Foto: Lula Bonfim / A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) comemorou a vitória de Luiz Caetano (PT) após o 2º turno em Camaçari neste domingo, 27. Em conversa com a imprensa na Avenida Comercial, onde acontece a festa da vitória do petista, o governador endossou que se trata de uma vitória importante para seu grupo político e que Camaçari viverá um novo momento a partir do dia 1 de janeiro.

"Quero registrar a alegria de estar aqui celebrando a vitória de um projeto da Bahia. É o projeto de Lula, um projeto nacional, o modelo de cuidar das pessoas e a todo momento da campanha o debate foi esse. A democracia venceu e Camaçari hoje se encontra liberta de um projeto que não cuidou de Camaçari. Esta é uma cidade rica e que não tem um hospital municipal, falta UPA, falta UBS, falta creche, então esse é um projeto que cuida de gente contra um projeto de gente que preferia cuidar de suas empresas", pontuou.

Jerônimo disse ainda que a vitória do aliado é um "presente" para o presidente Lula, que esteve em Camaçari para alavancar a campanha e comemora aniversário neste domingo.

"Presidente Lula, aqui está o seu presente. No dia do seu aniversário, Camaçari passa a ser governada por um aliado seu. Caetano volta para seu quarto mandato, mais maduro, ao lado de um presidente que gosta da Bahia e de Camaçari. Vimos a máquina operando o tempo inteiro contra um projeto que foi vitorioso no primeiro turno e que quadriplicou a diferença de votos mesmo tendo uma marcha contrária. Camaçari vai voltar a ter um prefeito que gosta de cuidar de gente e agradecemos a todos que participaram dessa luta."