Luiz Caetano é eleito prefeito de Camaçari

Caetano (à direita) junto com governador Jerõnimo Rodrigues e Pastora Déa (PSB), sua vice - Foto: Reprodução / Instagram

A cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), já tem seu novo prefeito eleito após a realização do segundo turno, o primeiro da história do município, neste domingo, 27.

Luiz Caetano, que terá a pastora Déa, do PSB, como vice, governará a Cidade Industrial pela quarta vez, retornando para o cargo que ocupou de 1985 a 1988 e em 2005 a 2012.

O petista, natural de Central, no Centro-Norte do estado, tem 70 anos e é formado em Farmácia. Além de prefeito, Caetano foi vereador, deputado estadual, federal e secretário de Estado durante sua carreira política.

A fumaça branca pôde ser vista nas ruas de Camaçari às 18h16 deste domingo, após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) declarar a eleição do petista com 99% das urnas apuradas e com Caetano figurando com 50,92% dos votos válidos contra 49,08% do seu adversário, o presidente da Câmara Municipal, Flávio Matos (União Brasil).

Após o fechamento das urnas, às 19h em ponto, o percentual não se modificou com Caetano somando 50,92% dos votos válidos, com 80.626 votos, enquanto Flávio Matos ficou com 49,08%, com 77.724 votos. Também foram registrados 5.143 votos nulos e 1.954 votos em branco.



A vitória do petista se deu com o apoio integral do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e dos integrantes do grupo governista, que consideraram a eleição na cidade como uma das mais importantes para o grupo político, já que Camaçari possui o quarto maior colégio eleitoral do estado.

Após uma eleição acirradíssima no primeiro turno, onde Caetano venceu Flávio por uma margem de apenas 559 votos, sacramentando uma das eleições mais disputadas já vistas em municípios com segundo turno, o petista sacramentou sua posição e conseguiu, após uma intensa campanha que contou inclusive com a presença do presidente Lula (PT), aumentar sua margem e sagrar-se eleito.