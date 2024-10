Histórico: Camaçari terá 2º turno pela primeira vez

Flávio Matos (União Brasil) e Caetano (PT) prometem disputa ainda mais polarizada em Camaçari - Foto: Reprodução

Se a eleição foi definida cedo em Salvador, em Camaçari a história foi muito diferente e resultou em um embate histórico. Com 99,63% dos votos apurados, Caetano (PT) e Flávio Matos (União Brasil) farão o primeiro segundo turno da história da cidade, que passou a ser habilitada para a disputa este ano após atingir a marca de mais de 200 mil habitantes.

Em uma apuração que foi contada na ponta dos dedos, e onde a margem chegou a ser de apenas 20 votos com mais de 60% das urnas apuradas, Caetano, que teve 49,54% dos votos válidos e Flávio Matos, com 49,15%, se revezeram de forma frenética na dianteira pela preferência do eleitorado.

O embate foi tão apertado, que a confirmação do segundo turno pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) só foi sair já após a meia noite e o segundo round já tem data marcada para acontecer no dia 27 de outubro.

Com uma margem tão pequena, e que foi causada por uma lentidão na apuração decorrente de atrasos na votação, a expectativa é que a cidade viva um mês de outubro frenético com os dois candidatos em busca de converter os mais de 7 mil votos nulos e 3 mil votos brancos à aderir uma das duas candidaturas.

Cerca de 2000 votos, que foram distribuídos entre os 4 candidatos restantes na disputa e que não pontuaram acima do 1%, também deverão ser disputados de forma agressiva pelos dois candidatos.

Buscando voltar ao posto de prefeito de Camaçari, que ja ocupou por 3 vezes, o ex-deputado Luiz Caetano deve contar com o apoio maciço do governador Jerônimo Rodrigues (PT) que vê na cidade da Região Metropolitana a única chance de ganhar um dos cinco maiores colégios eleitorais da Bahia após as derrotas em Salvador, Feira, Conquista e Lauro de Freitas.

Já Flávio Matos, ex-secretário da cidade, terá o apoio do prefeito Elinaldo, que cumpriu seu segundo mandato e agora busca formar o sucessor.