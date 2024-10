Em comício, Lula diz que Caetano foi "melhor prefeito de Camaçari"

Lula participa de comício com Caetano - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

Em Camaçari, opresidente Lula (PT) fez um discurso endossando o nome do seu correligionário, Luiz Caetano, que disputa a prefeitura do município, neste segundo turno eleitoral. Aos presentes, o petista falou sobre a importância de eleger um nome que tenha “história com a cidade”.

“Quando você vai escolher um padrinho ou uma madrinha, você escolhe uma pessoa que você gosta e confia. [...]. E votar é escolher um padrinho, que é não só para tomar conta do seu filho, é para tomar conta da sua família, da sua rua. Por isso, a gente tem que escolher alguém que tenha biografia e que tenha história”, iniciou o petista.

O chefe do Executivo federal participa de um comício no município da Região Metropolitana de Salvador (RMS), na noite desta quinta-feira, 17. Durante discurso, o mandatário ainda intitulou Caetano como o “melhor prefeito” que já passou pela cidade e relembrou o período da eleição do antigo governo, sob comando doex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Eu não tenho medo de dizer que o Caetano foi o melhor prefeito da história de Camaçari. A gente não pode cometer o erro que foi cometido em 2018, que ao invés de votar no companheiro da qualidade do Haddad, votou em uma ‘coisa’”, afirmou.

Lula endureceu o tom ao fazer críticas ao seu adversário, o qual o então candidato derrotou nas urnas em 2022. Ele se referiu a Bolsonaro como “contador de mentiras” e que questionou a fé do liberal.

“Votou em uma coisa que ninguém conhecia a não ser por contar mentiras, pregou o ódio, e inventou que até é evangélico. Ele não acredita em Deus, porque o comportamento dele é de quem não acredita. O homem que fez o filho disputar uma eleição com a mãe e ele derrotou a mãe. Eu fico me perguntando ‘que homem é esse?’”, indagou.

O petista ainda responsabilizou o ex-presidente pelas milhares de mortes durante o período da pandemia da Covid-19, que terminou em maio de 2021.

“Esse homem é responsável pela morte de 400 mil pessoas na Covid. Eu desafio alguém da Bahia, de Camaçari, a me mostrar uma obra que ele fez aqui”, concluiu o petista, sob os gritos do público.