Lula sinaliza reforma ministerial após resultado das eleições

Lula pode fazer mudanças na Esplanada dos Ministérios - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem sinalizado que pode fazer uma reforma ministerial baseado no resultado das eleições municipais, após o segundo turno. A ideia é aproveitar o novo desenho eleitoral para mexer nas peças.

Leia mais

>> Bolsonaro revela ter sofrido ameaça de morte: "Comum comigo"

>> Lula anuncia que Otto será novo líder do governo no Senado

>> Lula faz ameaça a bets: "Se regulação não der conta, eu acabo"

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, não há uma certeza de quando e como será a reforma, mas as discussões já começaram logo depois do primeiro turno da eleição, que apontou um avanço dos partidos e políticos do campo da centro-direita.

Uma mudança especulada é a saída de Márcio Macêdo (PT), atual titular da Secretaria-Geral da Presidência. O petista seria substituído por Paulo Pimenta (PT), hoje na Secretaria de Comunicação.